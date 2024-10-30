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        Tokat'ta otomobil, ağaca çarptı; 2 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'taağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü (18) hayatını kaybetti, Muhammet Sütlüer (20) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 11:23 Güncelleme: 30.10.2024 - 11:25
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        Tokat'ta otomobil, ağaca çarptı; 2 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT'taağaca çarparak ikiye bölünen otomobildeki Salih Taşkafa (19) ile Sevgi Horumdüzü (18) hayatını kaybetti, Muhammet Sütlüer (20) yaralandı.

        Kaza, sabaha karşı Gaziosmanpaşa Bulvarı kent merkezi girişinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Savrularak tarlaya devrilen otomobil, ikiye ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Salih Taşkafa ile Sevgi Horumdüzü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Muhammet Sütlüer ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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