Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Sanayi sitesinde dükkan yangını

        TOKAT Küçük Sanayi Sitesi'nde kaportacı Yunus Özel'e ait dükkan, çıkan yangınla kullanılamaz geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi sitesinde dükkan yangını
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT Küçük Sanayi Sitesi'nde kaportacı Yunus Özel'e ait dükkan, çıkan yangınla kullanılamaz geldi.

        Kaportacı Yunus Özel'e ait dükkanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm iş yerini sardı. Esnafın durumu itfaiyeye bildirmesi sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile diğer iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Dükkan kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Narin soruşturmasında döner kamera kayıtları ortaya çıktı ama...
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Firari hükümlü polise yalvardı: Maç bitsin öyle alın!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Kokoreççide kadına şiddet! Saldırganı çalışanlar tekme tokat dövdü
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Barça ve Real'in efsaneleri sahaya çıktı!
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Üçüncü çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        Boşanma Türk hukukuna göre olamaz
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        "HIV olgusu 2012 yılından bu yana 4 kat arttı"
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Sosyal medyada 13 yaş altı yasağı çalışması
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        Notre-Dame 5 yıl aradan sonra açılıyor
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        "Orkestra şefi gibiydi!"
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        "Ustalarıyla kazandı"
        "Ustalarıyla kazandı"
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        Baba ve engelli oğlu yanarak can vermişti! Öldüren inat!
        "Veda etme zamanı geldi"
        "Veda etme zamanı geldi"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        "24 saate evlenebilirim"
        "24 saate evlenebilirim"
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Şaşıracaksınız! Pek çok kadın hastalığının altında o sorun var
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri

        Benzer Haberler

        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla ilçe dışındaki boş alanlara taşınıy...
        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla ilçe dışındaki boş alanlara taşınıy...
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'tan kısa kısa
        Tokat'ta okullarda genel hijyen taraması tamamlandı
        Tokat'ta okullarda genel hijyen taraması tamamlandı
        Niksar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
        Niksar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
        Pazar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
        Pazar Meslek Yüksekokulunda danışma kurulu toplantısı yapıldı
        Tokat'ta sokaklara dökülen ağaç yaprakları ekonomiye kazandırılacak
        Tokat'ta sokaklara dökülen ağaç yaprakları ekonomiye kazandırılacak