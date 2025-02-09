İlçe merkezine yağış düşmeyince onlar kara gitti

TOKAT’ın Erbaa ilçesine kar yağmayınca vatandaşlar hafta sonu Küçük Yayla’ya akın etti. Çocukların kar topu oynayıp kardan adam yaptığı bölgede vatandaşlar karın keyfini yaşadı.

Kentin 248 rakımlı ilçesi Erbaa’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar hafta sonu ilçenin 1200 rakımlı Küçük Yayla bölgesine akın etti, yol kenarına araçlarını park ederek karın keyfini yaşadı. Kar topu oynayıp, kardan adam yaparak eğlenen çocuklar, yanlarında getirdikleri poşetlerle kayarak güzel bir gün geçirdi. Vatandaşların piknik yapıp hafta sonunu değerlendirdiği bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgenin eşsiz manzarası dron ile görüntülendi.

'MERKEZE KAR İNMEYİNCE BİZ KARA ÇIKTIK'

Kar görmek isteyen çocukların ısrarıyla bölgeye geldiklerini ifade eden Ferdi Kökçü, “Merkeze kar inmeyince, biz kara çıktık yukarıya. Erbaa’ya fazla kar yağmıyor. Kar görmek istedi çocuklar biz de çıktık böyle. Bugün de pazar olduğu için yollar dolu. Her taraf dolu. Üst taraflarda kar, buz var. Kar lastiği olmayanlar böyle aşağılarda kalıyor. Diğerleri daha yukarılara çıkıyor” dedi.