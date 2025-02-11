Tokat'ta fabrika garajının çatısı çöktü: 1 yaralı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde parke fabrikasının garajının çatısı çöktü, 1 işçi yaralandı.

Olay saat 16.00 sıralarında Erek Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yakınlarında bulunan bir parke fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kamyonlarının park edildiği garajın çatısı çöktü. Bu sırada garajda bulunan Engin Can Erol adlı işçi, çatıdan düşen parçalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.