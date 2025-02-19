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        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi

        TOKAT'ta etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 08:45 Güncelleme: 19.02.2025 - 08:45
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        Tokat'ta eğitime 1 gün ara verildi
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        TOKAT’ta etkili olan kar nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

        Tokat Valiliği, kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 19 Şubat Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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