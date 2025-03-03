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        17 yaşındaki çocuk, yaşıtını bıçakla öldürdü

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde Berkay M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 23:54 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:00
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        17 yaşındaki çocuk, yaşıtını bıçakla öldürdü
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        TOKAT’ın Turhal ilçesinde Berkay M. (17), sokak ortasında tartıştığı husumetlisi A.M.Ö. (17) tarafından bıçakla öldürüldü.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Turhal ilçesi Mareşal Feyzi Çakmak Mahallesinde meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan A.M.Ö. ile Berkay M., sokakta karşılaşıp, tartıştı. İkili arasında çıkan kavgada A.M.Ö., bıçakla Berkay M.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavgayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Berkay M., kaldırıldığı Turhal Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.M.Ö. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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