Nefes borusuna kalem parçası kaçan öğrenciyi Heimlich manevrası ile öğretmenleri kurtardı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde nefes borusuna kalem parçası kaçan Mert Ali Galip'i (11) öğretmenleri Heimlich manevrası ile kurtardı.
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde nefes borusuna kalem parçası kaçan Mert Ali Galip’i (11) öğretmenleri Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, öğle saatlerinde Kemal Kıvırcıoğlu İlkokulu’nda meydana geldi. 4’üncü Sınıf öğrencisi Mert Ali Galip teneffüste sınıfta oynadığı kalemin bir parçası nefes borusuna kaçtı. Arkadaşları Mert Ali Galip’in nefes alamadığını görünce durumu öğretmenlerine haber verdi. Hızla öğrencinin yanına giden öğretmen Nuri Erdönmez ve Gülsüm Özyurt yaptıkları Heimlich manevrası ile kalem parçasını çıkardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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