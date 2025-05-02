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        Bakan Yardımcısı Mumcu: Amacımız, şehirlerin kültürel mirasını korumak ve genç kuşaklara aktarmak

        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bakanlık olarak amacımız şehirlerin kültürel mirasını korumanın yanında onu yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmaktır" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 02.05.2025 - 18:20
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        Bakan Yardımcısı Mumcu: Amacımız, şehirlerin kültürel mirasını korumak ve genç kuşaklara aktarmak
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        KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Bakanlık olarak amacımız şehirlerin kültürel mirasını korumanın yanında onu yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmaktır" dedi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi ortaklığında Türk süsleme sanatı sanatçıları, Anadolu’nun bütün yazmacıları ve geleneksel müziğin temsilcilerini bir araya getiren 'Yaşayan Miras Festivali' Tokat'ta başladı. 3 gün sürecek ve Yağıbasan Medresesi’nde gerçekleşen törenin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, il protokolü ve ilçe belediye başkanları katıldı. Açılışta Samsun Olgunlaşma Enstitüsü ‘1071 Malazgirt’ten 1299 Söğüt’e Anadolu Selçuklu Koleksiyonu’ defilesini gerçekleştirdi.

        ‘AMACIMIZ ŞEHİRLERİN KÜLTÜREL MİRASINI KORUMAK, YAŞATMAK VE GENÇ KUŞAKLARA AKTARMAK’

        Programın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, “Kültürel ve sanatsal birikimimizin temel taşlarından biri olan somut olmayan kültürel miras milletimizin ruhunu, karakterini ve tarihsel hafızasını taşır. Bu mirasın sadece geçmişin bir hatırası olarak değil, yaşayan, üreten ve dönüştüren bir zenginlik olduğunu burada dile getirmek istiyoruz. İşte bu anlayışla Kültür Bakanlığı olarak Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü aracılığıyla bugün Tokat'ta bu festivali hayata geçirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Bakanlık olarak amacımız şehirlerin kültürel mirasını korumanın yanında onu yaşatmak ve genç kuşaklara aktarmaktır. Bu festivaller milletimizin bin yıllık birikimini gün yüzüne çıkaran birer kültür şölenleridir. 3 gün boyunca yazmacılıktan çiniye, deri işlemeciliğine kadar onlarca sanat dalından ustalarımız Tokat'ın kültürel mirasını yeni nesillerimizle buluşturacak. Geleneksel sanatlarımızı sürdüren 100'ü aşkın sanatçımız burada hakla buluşacak. Geçmişi, bugünü, usta- çırak ilişkisini yeniden planlandıracak. Tokat'ın yazmacılıkla olan güçlü varlığına vurgu olarak ilk kez yapılacak olan 'Anadolu'nun Yazmacıları' Tokat'taki etkinlik bizim için önemli. Sergilerimizden gösterilerimize ve konserlerimize Tokat bu 3 gün boyunca yaşayan bir kültür sahnesine dönüşecek” dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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