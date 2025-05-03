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        'Yeşilırmak'ta oksijen tükenmesinden dolayı balıklar ölüyor'

        TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2025 - 11:19 Güncelleme: 03.05.2025 - 11:19
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        'Yeşilırmak'ta oksijen tükenmesinden dolayı balıklar ölüyor'
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        TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Burhan, Yeşilırmak'taki balık ölümlerinin temel nedeninin, oksijen eksikliği olduğunu, ancak bunun doğrudan doğa değil, zirai ve kimyasal atıklardan kaynaklandığını söyledi.

        Sivas’ın kuzeydoğusundaki Suşehri ilçesi sınırlarındaki Kösedağ eteklerinden doğan ve Samsun’un Çarşamba ilçesinden Karadeniz’e dökülen Yeşilırmak Nehri’nde, çok sayıda balık ölümü gerçekleşti. Tokat'ta başlayan ve daha sonra Amasya’da da görülen balık ölümleri, bölgede endişeye neden oldu. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Ekrem Burhan, "Bunlar Türkiye'nin genelinde görünen olaylar. Mevsim döngülerinde özellikle ilkbahar ve sonbaharda tarımsal drenaj alanlarında biriken zirai atıklar yani zirai ilaçlar buna neden olabilir. Ölümlerin temel nedeni, oksijen eksikliği. Ancak bu eksiklik, doğrudan doğa kaynaklı değil. Zirai ve kimyasal atıklardan da kaynaklanır. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda tarım alanlarında biriken azotlu-fosforlu gübreler ve zirai ilaçlar, yağışlarla birlikte nehir ve göllere taşınıyor. Bu maddeler ya doğrudan toksik etkiler yaparak ya da sucul bitkilerin aşırı çoğalmasına neden olup suyun oksijenini tüketerek balık ölümlerine yol açıyor. Bu süreç 'ötrofikasyon' olarak adlandırılıyor" dedi.

        'HER YIL YAŞANIYOR'

        Burhan, balık ölümleriyle ilgili Amasya’da da halkın endişeli olduğunu belirtti. Bölgedeki esnaftan Mehmet Sağ, "Tedbirinin alınması lazım. Teknoloji ilerledi, arıtma sistemi ilerledi, artık bunun önüne geçilmeli. Yazık günah, bir sürü balık öldü. Irmaktan binlerce balık aktı. Her sene maalesef bu yaşanıyor. Şehrin diğer komşu illerdeki fabrika atıklarından kaynaklanabilir. Ama her sene bu yaşanıyor. Buna çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

        Döndü Olgun ise "Amasya'da son günlerde ölü balıkların aktığını görüyoruz. Biz bunu her yıl yaşıyoruz. Genellikle bu dönemlerde oluyor ve fabrikaların atıklarından kaynaklanıyor diye yıllardır konuşuluyor. Tabi biz bunu da net olarak bilmediğimiz için insanların günahını da almayalım. Yağmurdan da kaynaklanmış olabilir. Sonuçta ırmağımızın suyu az yağmur da yağdığı zaman bir çamurlaşma oluyor. Bu ırmaktaki oksijeni azaltıp balıkların ölümüne sebep oluyor olabilir ama ben inanıyorum ki bu işle ilgilenen mülki amirlerimiz sorunu çözeceklerdir" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan ırmaktan ve ölü balıklardan alınan numunelerin incelemelerinin de sürdüğü belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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