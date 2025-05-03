Erbaaspor – Serik Belediyesor : 0-6

24’üncü dakikada Sefa’nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Enes Soy kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla farkı 3’e yükseltti: 3-0

2’nci Lig Kırmızı Grupta Serik Belediyespor, Erbaaspor’u 6 - 0 mağlup ederek 74 puanla kırmızı grupta şampiyon oldu. Antalya temsilcisi 1'inci Lig'e yükseldi.

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