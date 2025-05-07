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        Tokat'ta izinsiz kazıda Antik Yunanca yazı bulunan mozaik bulundu; 2 tutuklama

        TOKAT'ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.05.2025 - 11:02
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        Tokat'ta izinsiz kazıda Antik Yunanca yazı bulunan mozaik bulundu; 2 tutuklama
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        TOKAT’ın Zile ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan 4 kişi, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik buldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan şüphelilerden 2’si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zile ilçe merkezindeki bir bağ evinin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine dün operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda F.Ş. (47), M.Ş. (45) ve Ş.Ş. (49) isimli şüphelilerin bağ evinde kazı yaptığı belirlendi. Kazı alanında 3 metreye 3 metre ebatlarında, üzerinde Antik Yunanca 'ΤΡΥΦΗ' yazan ve bir kadın figürü bulunan mozaik ele geçirildi. Şüphelilerin kazı yapılan alanı torbalarla kapatarak gizlemeye çalıştığı tespit edildi.

        Olayla ilgili nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı. F.Ş., M.Ş. ve Ş.Ş. olay yerinde, bağlantılı oldukları A.Ş. ise ikametinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden F.Ş. ile A.Ş. dün akşam çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi, M.Ş. ve Ş.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ele geçirilen tarihi mozaiğin uzman ekipler tarafından detaylı şekilde inceleneceği öğrenildi. Öte yandan şüphelilerin, buldukları mozaiği yurt dışındaki kişilerle bağlantı kurarak satmaya çalıştıkları iddia edildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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