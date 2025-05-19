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        Tokat'ta husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 1 tutuklama

        TOKAT'ınErbaa ilçesinde tesadüfen gittikleri köylerinde karşılaşan husumetliden Rıza Aydın'ın (54) hayatını kaybettiği silahlı kavgada bacağından yaralanan Günay Yılmaz (51) ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 20:20 Güncelleme: 19.05.2025 - 20:25
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        Tokat'ta husumetlilerin silahlı kavgasında 1 ölü, 1 tutuklama
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        TOKAT’ınErbaa ilçesinde tesadüfen gittikleri köylerinde karşılaşan husumetliden Rıza Aydın’ın (54) hayatını kaybettiği silahlı kavgada bacağından yaralanan Günay Yılmaz (51) ise tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Keçeci köyünde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan Günay Yılmaz ve Rıza Aydın İstanbul'dan işleri için geldikleri köylerinde karşılaştı. İkili birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu taraflar üzerlerinde taşıdıkları tabancalarla birbirlerine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda Günay Yılmaz ve Rıza Aydın yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Rıza Aydın doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Günay Yılmaz ise tedaviye alındı.

        Bacağından vurulan Günay Yılmaz tedavisinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyenin otoparkından içeri alınan Yılmaz’ın jandarmadaki ifadesinde; köyde Rıza Aydın ile karşılaştığını, Aydın’ın ‘ne bakıyorsun’ dedikten sonra silahla ateş ettiğini kendisinin de silahla karşılık verdiğini söylediği öğrenildi. Günay Yılmaz çıkartıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi. Rıza Aydın’ın ise yarın Keçeci köyünde toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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