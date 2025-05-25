Tokat'ta durdurulan TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı; 2 gözaltı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Irak'tan gelen ve polis ekiplerinin durdurduğu bakır yüklü TIR'da 17 kaçak göçmen yakalandı.
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, Irak’tan gelen ve polis ekiplerinin durdurduğu bakır yüklü TIR’da 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü gözaltına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Yeni Mahalle D-100 yolu girişinde meydana geldi. Irak’tan aldıkları bakır malzemeler ile İstanbul’a gitmekte olan S.S. (30) ve M.K. (35) yönetimindeki 2 TIR, ilçe girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Gümrük mührü kırıldığı belirlenen S.S.'nin kullandığı TIR’da yapılan aramada Afganistan uyruklu 17 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 TIR şoförü de gözaltına alınırken, kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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