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        Otomobil takla attı; öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı

        TOKAT'ın Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki öğretmen Muhammed Talha Yılmaz (29) hayatını kaybetti, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:50
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        Otomobil takla attı; öğretmen öldü, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı
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        TOKAT’ın Reşadiye ilçesinde takla atan otomobildeki öğretmen Muhammed Talha Yılmaz (29) hayatını kaybetti, eşi, çocuğu ve annesi yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Reşadiye ilçesine bağlı Irmak köyü yakınlarında meydana geldi. Erbaa ilçesine gitmek için yola çıkan Koyulhisar Münire Mustafa Aydoğdu Yatılı Bölge Ortaokulu Müdür Yardımcısı Muhammet Talha Yılmaz’ın kontrolünü yitirdiği 07 AUE 047 plakalı otomobil, takla attı. Kazada Muhammed Talha Yılmaz hayatını kaybederken, eşi Sena (29), annesi Ayşe (55) ve çocuğu Hisar Yılmaz (1) yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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