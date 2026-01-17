Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası hastaneye ulaştırıldı

Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.



Artova ilçesi Yukarıgüçlü köyünde yaşayan diyaliz hastası 43 yaşındaki Turan Akdağ'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.



İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı. Daha sonra sağlık ekiplerince alınan Akdağ, diyaliz merkezine götürüldü.



İl Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, ekiplerin her türlü olumsuzluğa anında müdahale ettiğini vurgulayarak, kapalı yolların açılması için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.







