Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası hastaneye ulaştırıldı

        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:34 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köydeki diyaliz hastası hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ta kar nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan diyaliz hastası, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan çalışmanın ardından hastaneye ulaştırıldı.

        Artova ilçesi Yukarıgüçlü köyünde yaşayan diyaliz hastası 43 yaşındaki Turan Akdağ'ın ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talep etti.

        İl Özel İdaresi ekipleri, kar nedeniyle kapalı olan köy yolunu yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla ulaşıma açtı. Daha sonra sağlık ekiplerince alınan Akdağ, diyaliz merkezine götürüldü.

        İl Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, ekiplerin her türlü olumsuzluğa anında müdahale ettiğini vurgulayarak, kapalı yolların açılması için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Motosikletli sanal medya ünlüsü kazada öldü!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?

        Benzer Haberler

        Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor
        Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor
        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davası ertelendi
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davası ertelendi
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye...
        Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye...
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor