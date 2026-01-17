Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı

        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta, kar nedeniyle 866 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 11:18 Güncelleme: 17.01.2026 - 11:18
        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta, kar nedeniyle 866 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 32, Artova ilçesinde 26, Sulusaray ve Yeşilyurt'ta 8'er, Erbaa'da 48, Reşadiye'de 40, Niksar'da 42, Başçiftlik'te 6, Turhal'da 21, Pazar'da 4, Almus'ta 30, Zile'de ise 52 olmak üzere 317 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Sinop'ta da kar nedeniyle merkezde 35, ilçelerden Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 5, Erfelek'te 35, Gerze'de 23, Türkeli'de 26 olmak üzere 195 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kastamonu'da ise 354 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.

