Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

Tokat-Sivas kara yolunda kar etkisini sürdürüyor.





Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.



Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.





Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.



Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.



Tokat Bölge Trafik ekipleri, yolda temizlik çalışması yapılması nedeniyle tır ve kamyonları kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiyor.



Kent merkezinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



