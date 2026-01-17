Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Zile, Turhal, ve Almus ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.



Yeşilyurt ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sürüyor. Kar, ilçe merkezinde 30 santimetre, kar yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.



Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede araçların trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.



1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreyi, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi’nde ise 1 metreyi geçti.



Reşadiye, Artova, Turhal, Zile ve Almus ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.



Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



