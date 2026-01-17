Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Zile, Turhal, ve Almus ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 12:28 Güncelleme: 17.01.2026 - 12:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ın ilçelerin kar yağışı devam ediyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik, Reşadiye, Artova, Zile, Turhal, ve Almus ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Yeşilyurt ilçe genelinde etkili olan kar yağışı sürüyor. Kar, ilçe merkezinde 30 santimetre, kar yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaştı.

        Soğuk havanın da etkili olduğu ilçede araçların trafikte ilerlemekte zorluk çektiği görüldü.

        1450 metre rakımlı Başçiftlik ilçesinde kar yağışı devam ediyor. İlçe merkezinde kar kalınlığı 90 santimetreyi, yüksek kesimlerle Başçiftlik Kayak Merkezi’nde ise 1 metreyi geçti.

        Reşadiye, Artova, Turhal, Zile ve Almus ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

        Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Atlas'ı öldüren 'çocuk katil'in ifadesi ortaya çıktı!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Bir annenin en zor anı! İki çocuğu yan yana defnedildi!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Atlas'ın annesi konuştu: 15 yaşında çocuk değil bunlar cani!
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Suriye ordusunun vurduğu YPG/SDG, Fırat'ın batısından çekiliyor
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Galatasaray, Gaziantep FK'yi konuk edecek
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Denizin dibindeki tarla şaşırttı!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        Şirket ortağından 215 milyon TL'lik vurgun iddiası!
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        ABD, Gazze Barış Kurulu üyelerini açıkladı
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Trafikte 3 bin 481 can kaybı!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        Korkutan gelenek... Alevlerin üzerinden geçtiler!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        İtalya'dan flaş Jhon Duran iddiası!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Şizofreni hastası genç, babasını katletti!
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Küresel tedarikte kritik metal: Gümüş
        Borçlanma primine vergi indirimi
        Borçlanma primine vergi indirimi
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        13 kent için kar alarmı! Sıcaklık 4-6 derece düşüyor...
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Gizlenen çocuklar ve aklanan babalar
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Tom Cruise özellikle O'nu istedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Gözlerimiz kapalıyken neden dümdüz yürüyemeyiz?
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!
        Beşiktaş'ta Demir Ege Tıknaz, Portekiz yolcusu!

        Benzer Haberler

        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davası ertelendi
        Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen gencin davası ertelendi
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor
        Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye...
        Tokat'ta KOAH hastası kişi köyünün kapanan yolunu açıp kendisini hastaneye...
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
        Kar nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin karnelerini jandarma dağıttı
        Kar nedeniyle okula gidemeyen öğrencilerin karnelerini jandarma dağıttı