Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu çalışmalarını sürdürüyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubunun (YEG) çalışmaları devam ediyor.



Pazar ilçesinin sahip olduğu doğal zenginlikleri, üretim gücünü ve toplumsal birikimini geleceğe taşımak amacıyla Yerel Eylem Grubu toplantısı, Pazar Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Yerel Eylem Grubu ile yerel paydaşların bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirilmesi, kırsal kalkınmayı destekleyen yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalar yürütülmesi amaçlanıyor.





Toplantıya Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ile siyasi partilerin ilçe başkanları ve diğer ilgililer katıldı.



