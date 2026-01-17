Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Haberleri

        Cenaze aracı kar nedeniyle yolda kalınca naaş iş makinesinin kepçesiyle köye götürüldü

        Tokat'ın Niksar ilçesinde cenaze aracı kar nedeniyle köye götürülemeyince naaş, İl Özel İdaresine ait iş makinesiyle köye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:00 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:00
        Niksar ilçe merkezinde vefat eden Cafer Öztürk cenazesi, defnedilmek üzere Niksar Belediyesine ait cenaze aracıyla Akgüney köyüne götürülmek istendi.

        Cenaze aracı, köy yolunun kar nedeniyle kapalı olması sonucu yolda kaldı.

        Bunun üzerine vatandaşlar İl Özel İdaresinden yardım talep etti.

        İl Özel İdaresince gönderilen iş makinesinin kepçesine konulan cenazenin yanına, tabutu tutması için de 2 kişi bindi.

        Cenaze, iş makinesinin kepçesinde Akgüney köyüne götürüldü.

        Öztürk'ün cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Cenazenin iş makinesinin kepçesinde taşınması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

