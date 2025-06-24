Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Efe öldü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar (3) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 20:52 Güncelleme: 24.06.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta otomobilin çarptığı 3 yaşındaki Efe öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde otomobilin çarptığı Efe Yaşar (3) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Ziya Gökal Mahallesi Akarsu sokakta meydana geldi. Melike Alıcı (21) yönetimindeki 60 ABU 206 plakalı otomobil, aynı sokakta oturan komşusunun oğlu Efe Yaşar’a çarptı. Otomobilin altında kalan Efe ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası fenalaşan otomobil sürücüsü de aynı hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hastanedeki işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        İran: Onlar ateşkesi ihlal etmezse biz de etmeyiz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Yeni bir sıcak hava dalgası geliyor! Sıcak çembere giriyoruz
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump: İki taraf da ateşkesi ihlal etti, kızgınım
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Mourinho'dan transfer isteği!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        Doğalgaz patlamasında can pazarı!
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        24 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump bugün görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ve İran ateşkese uymalı
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Mühür de yetmedi, kaynakla kapıyı kapattılar!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Sancho teklifini duyurdular!
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Savcıyı makamında tehdit iddianamesi kabul edildi
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Özel'den asgari ücret önerisi: 30 bin 205 TL
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Sağlık Bakanı: Yeni dönemin kapıları aralanacak
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar

        Benzer Haberler

        Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi
        Pazar ilçesinde şükür duası yapıldı, yemek ikram edildi
        TOGÜ PDRMER'de psikolojik destek hizmeti sunuluyor
        TOGÜ PDRMER'de psikolojik destek hizmeti sunuluyor
        Tokat Belediyesi Topçam Mahallesi'nde yeni park yapacak
        Tokat Belediyesi Topçam Mahallesi'nde yeni park yapacak
        Türkiye Şampiyonu olan Küçükler Kız Floor Curling takımı belediyeyi ziyaret...
        Türkiye Şampiyonu olan Küçükler Kız Floor Curling takımı belediyeyi ziyaret...
        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde hedef hasta kapasitesini artırmak
        TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesinde hedef hasta kapasitesini artırmak
        TRT sinema tırı Artova'da
        TRT sinema tırı Artova'da