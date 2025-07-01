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        Ambulans helikopter, parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk için havalandı

        TOKAT'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 19:39 Güncelleme: 01.07.2025 - 19:40
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        Ambulans helikopter, parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk için havalandı
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        TOKAT'ta evde geçirdiği kaza sonucu parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

        Tokat’ta evde geçirdiği kaza sonucunda sol el parmakları kopan çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, sağlık personeli refakatinde helikoptere nakledildi. Çocuk, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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