Ambulans helikopter, parmakları kopan 3 yaşındaki çocuk için havalandı

Tokat’ta evde geçirdiği kaza sonucunda sol el parmakları kopan çocuğun ileri tetkik ve tedavi gerekliliği nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. Ambulansla Tokat Havalimanı'na getirilen çocuk, sağlık personeli refakatinde helikoptere nakledildi. Çocuk, daha sonra ambulans helikopter ile Ankara'ya gönderildi.

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