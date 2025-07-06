Yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
TOKAT'ın Erbaa ilçesinde yaralı şekilde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
TOKAT’ın Erbaa ilçesinde yaralı şekilde bulunan kızıl şahin, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İlçeye bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir tarlada uçamayan ve yaralı olan kızıl şahin fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Hayvanı bulunduğu yerden alıp emniyet müdürlüğüne getiren polis ekipleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. Kanadından yaralandığı belirlenen kızıl şahin tedaviye alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.