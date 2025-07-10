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        Tarladaki otları temizlemek için yakılan ateş evin odunluğunu yaktı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tarladaki otları temizlemek için yakılan ateşin sıçradığı evin odunluğu zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 15:39 Güncelleme: 10.07.2025 - 15:39
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        Tarladaki otları temizlemek için yakılan ateş evin odunluğunu yaktı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde tarladaki otları temizlemek için yakılan ateşin sıçradığı evin odunluğu zarar gördü. Ateşi yakan Mustafa K. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında Mustafa K., tarlasındaki otları temizlemek için ateş yaktı. Hızla büyüyen alevler Mehmet Karakaş’a ait evin odunluğuna sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evin odunluğunda zarar meydana geldi.

        Mustafa K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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