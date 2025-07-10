Tarladaki otları temizlemek için yakılan ateş evin odunluğunu yaktı

Mustafa K. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürülerek, hakkında adli işlem başlatıldı.

Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi’nde bugün saat 11.30 sıralarında Mustafa K., tarlasındaki otları temizlemek için ateş yaktı. Hızla büyüyen alevler Mehmet Karakaş’a ait evin odunluğuna sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Evin odunluğunda zarar meydana geldi.

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