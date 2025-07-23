Kayıp olarak aranan 2 kuzenin bulunduğu otomobil Kelkit Çayı kenarında bulundu (2)

Erbaa ilçesi Kızılçubuk Köyü yakınları Kelkit Çayı'nda başlatılan çalışmalarda AFAD’a bağlı dalgıçlar, iki kuzenin suya girdiği değerlendirilen bölgede yaptıkları aramalarda Zafer Ateş’in cansız bedenine ulaştı. Ekipler, Dilek Ateş’in bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

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