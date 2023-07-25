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        Öğrenciler bilgisayarlı muhasebeyi mali müşavirlerden öğrenecek

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 16:00
        Öğrenciler bilgisayarlı muhasebeyi mali müşavirlerden öğrenecek

        TOKAT (AA) - Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tokat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ortaklığıyla kurulan Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Salonu'nda ilk öğrencilere ders verilmeye başlandı.

        Tokat Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (SMMMO) hizmet binasında kurulan salonda, meslek liselerinde muhasebe gören öğrencilere ücretsiz olarak bilgisayarlı muhasebe kursu verilecek.

        Protokol imza töreni öncesinde konuşan Tokat SMMMO Başkanı Mustafa Kaya yapılan çalışma ile kursları tamamlayan öğrencilerin hızlı bir şekilde istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Protokol ve imza törenine Tokat SMMMO Başkanı Mustafa Kaya, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Tokat Defterdarı Aliaddin Karpınar, Tokat İŞKUR Müdürü Bekir Fındık, Tokat SGK İl Müdürü Turgut Pekdemir, Tokat Vergi Dairesi Müdürü Ömer Yılmaz, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Gökdere, Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Çabuk, serbest muhasebeciler, mali müşavirler, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

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