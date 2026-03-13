Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri floor curlingde il birincisi oldu

Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde, okul sporları kapsamında düzenlenen Yıldızlar Floor Curling İl Birinciliği müsabakalarında Başçiftlik Ortaokulu öğrencileri birinciliğe ulaştı.



Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Başçiftlik Ortaokulundan yıldız kızlar kategorisinde Elif Merve Kaymak ve Zeynep Kaymak, yıldız erkekler kategorisinde Gökdeniz Kocabay ve Salih Kesici, yıldızlar karma kategorisinde ise Reyyan Gülsüm Erarslan ve Özgür Necati Demir birinci oldu.



Öğrenciler, bölge müsabakalarında Tokat'ı temsil etmeye hak kazandı.



Başçiftlik Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Yücel Irmak, takımlarının uzun zamandır özverili ve sistemli çalışmasının karşılığını aldıklarını belirterek, "Çalışmalarımızı il birinciliği ile taçlandırmış olduk. Bu başarıda emeği geçen okul müdürümüz Şenay Tanrıverdi’ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Şahin'e teşekkür ederiz. Ayrıca, destekleriyle bu başarıya güç katan Belediye Başkanımız Şaban Bolat'a ve Kaymakamımız Murat Görmüş'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız." dedi.

