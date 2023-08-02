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        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi AVM'de tercih standı açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 16:07
        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi AVM'de tercih standı açtı

        TOKAT (AA) - Tokat'ta 2023 tercih dönemi tanıtım faaliyetleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından il merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde üniversite aday öğrencilerine yönelik tercih standı açıldı.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında 2023-YKS tercih işlemleri sürerken aday öğrenciler için üniversite ilgili merak edilenlerin cevaplandığı ve detaylı bilgilerin verildiği tercih standı kuruldu.

        İl merkezinde bulunan bir alışveriş merkezinde açılan stanta gelen aday öğrencilere tüm akademik birimlerden öğretim elemanları bölümlerle ilgili bilgiler aktardı. Taban, tavan puan ve sıralamalarla ilgili bilgilerin de paylaşıldığı stantta üniversiteye ait tanıtım materyalleri de öğrencilere sunuldu.

        Tercih standı 3 Ağustos'a kadar adaylar tarafından ziyaret edilebilir.

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