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        Tokat'taki Zinav Kanyonu'nun turizme kazandırılması planlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 11:04
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        Tokat'taki Zinav Kanyonu'nun turizme kazandırılması planlanıyor
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        TOKAT (AA) - DURSUN EKREM ER - Tokat'ın keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerinden Reşadiye ilçesindeki Zinav Kanyonu'nun turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

        Vali Numan Hatipoğlu başkanlığında doğa sporcuları, UMKE ve AFAD personelinin de katılımıyla Yolüstü köyü sınırları içinde bulunan kanyona inceleme gezisi düzenlendi. Geziye vatandaşlar da katıldı.

        Zinav Gölü Tabiat Parkı'nın bir parçası olan kanyonda derinlik 380 metreyi buluyor. Yedi şelale ve küçük göllere sahip kanyon ziyarete kapalı.

        Vali Numan Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan kanyonun doğa harikası olduğunu ifade etti.

        İlk kez geldiği kanyona hayran kaldığını dile getiren Hatipoğlu, "Tokat'ın her tarafı ayrı bir tabiat harikası. Bunların en başında da Zinav Gölü ve Zinav Kanyonu geliyor. Zinav Kanyonu'na daha önce gelememiştim. Bu vesile ile hem bizim arama kurtarma birliklerimiz, hem UMKE ekiplerimiz, hem de bizim doğa sporcularımızla birlikte bir gezi düzenledik. Bu gezi çerçevesinde burada ne yapabiliriz? Burayı nasıl turizme kazandırabiliriz? Onunla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte Zinav Kanyonu'yla ilgili çalışmaları başlatacağız." dedi.

        Gerekli güvenlik tedbirleri alarak, yürüyüş parkurları oluşturmayı amaçladıklarını aktaran Hatipoğlu, "Muhteşem bir tabiat. Gerçekten çok etkileyici bir manzara. Bu güzelliği ülkemiz turizmine kazandırmak önemli bir hedefimiz olacak. Bu aynı zamanda çevreyi koruma anlamında da çeşitli tedbirleri almamız için bizim için bir değerlendirme çalışması oldu." diye konuştu.

        Hatipoğlu, Tokat'ta doğa turizmini geliştirmek istediklerini, Zinav Kanyonu'nun turizme kazandırılmasının bu açıdan önem taşıdığını vurguladı.

        Zinav Kanyonu'nda yüzen Vali Hatipoğlu, yaşadığı deneyimi, "Çok güzel, çok harika bir deneyim oldu, muhteşem" sözleriyle paylaştı.

        İnceleme gezisinin ardından Zinav Gölü üzerinde tekne turu yapıldı.

        Zinav Gölü Tabiat Parkı'nda 2022 yılında, Valilik, Kaymakamlık ve İl Özel İdaresinin katkı ve girişimleriyle hayata geçirilen projeyle kameriyeler, yürüyüş yolu, çevre düzenlemesi, piknik alanları, parklar, mescit ve kafeterya yapılmıştı.

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