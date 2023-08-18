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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 15:46
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        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi
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        TOKAT (AA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, belediyesi olarak yaptıkları içme suyu altyapı çalışmalarının meyvesini almaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Yaptıkları içme suyu hatlarını yenileme çalışmaları sebebiyle şehirde içme suyu altyapısında arıza sayılarının oldukça azaldığını, 2019 yılına göre Beyaz Masaya gelen şikayetlerde % 80 oranında azalma olduğunu kaydeden Eroğlu, "Şehirlerde belediyecilik açısından altyapı hizmetleri görünmeyen hizmetler olduğu için çok fazla dikkat çekmez. Fakat belediyeler tarafından görmezden gelindiği takdirde yıllar sonra çözülmesi hem ekonomik hem de insan gücü bakımından imkânsız hale gelmiş problemler olur. Bu probleme önlem almak açısından ve hemşerilerimizin şebeke suyuna daha sağlıklı ve güvenli ulaşabilmesi için aralıksız olarak içme suyu hatlarımızda yenileme çalışmaları yapıyoruz” dedi.

        Başkan Eyüp Eroğlu “Beyaz Masamıza gelen içme suyu hatlarındaki arızalarla ilgili ihbarlarda çok önemli oranlarda, % 80 oranında azalma olduğunu görüyoruz. Son dört yılı göz önüne aldığımızda 2019 yılında yıl boyunca yaklaşık 7 bin su arızası ihbarı gelirken bu rakamlar 2022 yılında 1600 rakamına kadar düştü. 2023 yılında da bu güne kadar gelen ihbar sayısı 850 civarında oldu. Ekiplerimize 2019 yılında günde 20 civarında ihbar gelirken, bu rakam ortalama 4 ihbara kadar düşmüş durumda. Biz Tokat’ın bütün altyapısını yenileyerek sıfır sorun noktasına ulaşmayı hedefliyoruz ve bu yönde çalışmayı aralıksız olarak sürdürüyoruz” diye konuştu.

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