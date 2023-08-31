Tokat'ın kara yolu ağı yatırımlarla genişliyor

TOKAT (AA) - Tokat'ın ulaşım ağını rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufuyla vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak Turhal-Zile, Artova ve Tokat-Niksar kara yolları, üst geçit, alt geçit, köprü ve bağlantı yollarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yüklenici firmalar vasıtasıyla yapımı devam eden Turhal-Zile kara yolu 2 milyar 60 milyon lira, Artova kara yolu 170 milyon lira, Tokat-Niksar kara yolu ise 5,76 milyar lira tutarında yatırım bedeline sahip.

49 kilometre uzunluğundaki Tokat-Niksar kara yolunun 34 kilometrelik kısmı, 18,37 kilometrelik Artova kara yolunun 8 kilometrelik bölümü ve 57,8 kilometre olacak Turhal-Zile kara yolunun ise 18 kilometrelik kısmı tamamlanarak trafiğe açıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AA muhabirine, kent genelinde kara yolu ağının genişletilmesi için çalışmaların son hızla devem ettiğini söyledi.

Yol çalışmaları bittiğinde ekonomiye ciddi bir katkısı olacağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"İnşallah kara yolu çalışmalarımızı kısa sürede bitirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmaların dışında Başçiftlik yolu, Almus yolu, Kızıliniş ve Alaca yolundaki çalışmalarımız da devam etmekte. Tokat'ımızı ilgilendiren çalışmalardan birisi de Amasya Mecitözü yolu. Tokat'ın ulaşımla ilgili eksiklerini kısa zamanda tamamlayacağız.

Tabii bölgemizi ilgilendiren önemli çalışmalardan birisi Ünye, Akkuş, Niksar kara yolunun da ihalesi yapıldı, çalışmalar başladı ve kısa sürede hizmete açacağız. Çamlıbel Tüneli'nin de ihalesinin yapılmasını bekliyoruz. Bu yolları bitirdiğimiz zaman Tokat'ın ulaşım altyapısıyla ilgili eksiklerinin tamamı bitirmiş olacak."

Arslan, yapımı süren yolların tamamlanmasıyla yakıttan yıllık 173 milyon lira tasarruf sağlanacağını ifade ederek, "Yolların kalitesi çok yüksek olacak. Hiçbir viraj olmadan vatandaşlarımızı Tokat'a çok güvenli, çok rahat bir şekilde ulaştırmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi

Tokat Havalimanı'nın 2022'de hizmete açıldığını ve haftanın 7 günü İstanbul'a uçuşların olduğunu anımsatan Mustafa Arslan, "Havalimanındaki uçuşların da sayısını artırıp uçuş destinasyonlarını da farklılaştıracak çalışmalarımız var. Bunları hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, bölgemize yaptığı yatırımlar ve verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Ulaşım yatırımlarının dışında eğitim alanında, turizm alanında, sağlık alanında yatırımlarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.