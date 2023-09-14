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        Tokat'ta 9,2 kilometrelik köy yolunda asfalt çalışması tamamlandı

        Tokat İl Özel İdaresi tarafından 2023 yılı asfalt çalışmaları kapsamında 9,2 kilometrelik köy yolunda yürütülen çalışma tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:03
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        Tokat'ta 9,2 kilometrelik köy yolunda asfalt çalışması tamamlandı
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        Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2023 yılı asfalt sezonu çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalarla hedeflerine emin adımlarla ilerlendiği belirtildi.

        Zamanla yıpranan ve vatandaşların araç kullanmasını zorlaştıran grup köy yollarının yenilenerek hem vatandaşların güvenli yolculuk yapmaları hem de yolların daha verimli kullanabilmesinin sağlandığı anlatılan açıklamada, bu kapsamda Tokat il merkezine bağlı Sevindik-Batmantaş-Akyurt-Fırındere grup yolunda 6 kilometre, Reşadiye ilçesi Kızılcaören köyü grup yolunda 2,2 kilometre ve Reşadiye ilçesi Sazak grup yolunda 1 kilometre olmak üzere toplam 9,2 kilometrelik yolun temel kot seviyesine getirilerek asfaltlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, İl Özel İdaresinin köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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