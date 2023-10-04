Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Başçiftlik'te voleybol turnuvası devam ediyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başçiftlik'te voleybol turnuvası devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

        2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan turnuva 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanacak. Turnuva maçlarını izleyen seyircilere, geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan tescilli Başçiftlik beyazı patatesi ikramında bulunuldu.

        Başçiftlik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Öztürk, "Turnuvamızın amacı, kurumlar arası ilişkileri pekiştirmek, kurum çalışanlarının birbirlerini tanımaları, kurumlar arası diyaloğu güçlendirmek ve sağlıklı yaşam için spor diyebiliriz. Turnuvada kaybeden olmayacak, aksine katılımcı tüm kurum çalışanlarımız buradan dostluk ve sağlıklı spor yapabilmenin mutluluğu ile ayrılacak." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül'de ihracat rekoru!
        Eylül'de ihracat rekoru!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Rize'yi sel ve vurdu! Yollar kapandı...
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Tesadüfen Nobel
        Tesadüfen Nobel
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Yolcu otobüsü üst geçitten düştü: 21 kişi öldü!
        Son filmlerini izleyemediler
        Son filmlerini izleyemediler
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Ankara'daki terör saldırısında ikinci teröristin de kimliği belirlendi
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir! Kör noktada ölüm!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        5 kente dikkat çekti! Deprem bilimci Prof. Dr. Bektaş'tan Trabzon için çarpıcı uyarı!
        Trump yeniden mahkemede
        Trump yeniden mahkemede
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        O anlar kamerada! Uyuşturucu sattığı iddiasıyla... Dövüp yerde sürüklediler!
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        "Aslıhan'ı unuttum, 100 yıl öncesine döndüm"
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Benzer Haberler

        Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, Kahramanmaraş'ta mescit yaptıracak
        Zile Azerbaycan Karabağlılar Derneği, Kahramanmaraş'ta mescit yaptıracak
        Tokat'ta 3 bin 199 konut dönüştürülecek
        Tokat'ta 3 bin 199 konut dönüştürülecek
        Tel örgülere sıkışan bozayı kurtarıldı
        Tel örgülere sıkışan bozayı kurtarıldı
        Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim y...
        Tokat'ta 17 kadın kooperatifi tek çatı altında satış garantisi ile üretim y...
        Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
        Tokat'ta 3 kişinin öldüğü kazada TIR şoförü serbest bırakıldı
        Geliştirdiği kapalı sistemle bitkilerin üç günde köklenmesini sağladı
        Geliştirdiği kapalı sistemle bitkilerin üç günde köklenmesini sağladı