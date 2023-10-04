Başçiftlik'te voleybol turnuvası devam ediyor Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlendi.

2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan turnuva 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanacak. Turnuva maçlarını izleyen seyircilere, geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan tescilli Başçiftlik beyazı patatesi ikramında bulunuldu.

Başçiftlik İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Öztürk, "Turnuvamızın amacı, kurumlar arası ilişkileri pekiştirmek, kurum çalışanlarının birbirlerini tanımaları, kurumlar arası diyaloğu güçlendirmek ve sağlıklı yaşam için spor diyebiliriz. Turnuvada kaybeden olmayacak, aksine katılımcı tüm kurum çalışanlarımız buradan dostluk ve sağlıklı spor yapabilmenin mutluluğu ile ayrılacak." dedi.