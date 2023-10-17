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        Tokat'ta jandarmadan kaçakçılıkla mücadele

        Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti ile halk sağlığını olumsuz etkileyen sahte ve kaçak alkole yönelik operasyon düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 15:59 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:08
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        Tokat'ta jandarmadan kaçakçılıkla mücadele
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        Tokat'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti ile halk sağlığını olumsuz etkileyen sahte ve kaçak alkole yönelik operasyon düzenledi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğün ve benzeri etkinliklerde silah kullanımının engellenmesi, silah ticareti ile sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda merkezin yanı sıra Turhal, Niksar, Zile, Pazar ve Yeşilyurt ilçelerinde belirlenen 8 adrese operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 66 litre sahte veya kaçak alkol, 11 bin 600 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

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