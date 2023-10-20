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        Tokat'ta yeğenini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde yeğenini tabancayla vurarak öldürdüğü, olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 15:44 Güncelleme: 20.10.2023 - 15:44
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        Tokat'ta yeğenini öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde yeğenini tabancayla vurarak öldürdüğü, olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi de yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.

        Tartıştığı yeğeni Onur Altındal'ı (30) tabancayla ateş ederek öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Yusuf A'nın (70) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen Yusuf A, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        İlçenin Kervansaray köyünde dün Yusuf A. (70) tartıştığı yeğeni Onur Altındal'ı (30) silahla ateş ederek öldürmüş, bu esnada çevrede bulunan ve olayla ilgisi olmayan H.B. (64) ve H.G. (72) de seken kurşunlarla vurularak yaralanmıştı.

        Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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