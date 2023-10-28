Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" yapıldı

        Tokat'ta, "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" kapsamında "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:48 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta, "Yağıbasan Medresesi İrfan Sohbetleri" kapsamında "Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin Oluşumu" programı gerçekleştirildi.

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Tarihi Sulusokak Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Milli Mücadele döneminde tüm olumsuzluklara rağmen Türk milletinin büyük azimle olağanüstü bir destan yazarak Cumhuriyete ulaştığını söyledi.

        Cumhuriyete giden süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisinin oldukça zor şartlar altında oluştuğunu belirten Yılmaz, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

        Programa, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Mehmet Sancaktar konuşmacı olarak katıldı.

        Sancaktar, Milli Mücadele döneminin genel özelliklerinden bahsederek 1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin oluşum süreci ile ilgili dinleyicilere bilgi aktardı.

        Program sonunda Yılmaz tarafından Sancaktar'a hediye verildi.

        Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve TOGÜ iş birliğinde düzenlenen programa Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Büyük Filistin mitingi için hazırlıklar tamamlandı
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Ormanı yaktı! Uyurken yakalandı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 aydır aranıyordu! Eşi öldürmüş...
        4 aydır aranıyordu! Eşi öldürmüş...
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        MİT unutmadı! Etkisiz hale getirdi!
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Tüyler ürperten olay! Arkadaşını döve döve öldürdü!
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?
        Askerlik borçlanması aylığı artırır mı?

        Benzer Haberler

        Tokat'ta "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi
        Tokat'ta "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi
        Turhal'da şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi
        Turhal'da şehit yakınları ve gaziler ziyaret edildi
        Turhal'da 100. yıl hatıra ormanına fidan dikildi
        Turhal'da 100. yıl hatıra ormanına fidan dikildi
        Tokat´ta, aranan 47 kişi yakalandı
        Tokat´ta, aranan 47 kişi yakalandı
        Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı
        Tokat'ta jandarma aranan 47 kişiyi yakaladı
        Turhal'da 17 bin metre yol yenilendi
        Turhal'da 17 bin metre yol yenilendi