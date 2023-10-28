Tokat'ta Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamalarında çelenk töreni yapıldı
–Tokat'ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
–Tokat’ın Başçiftlik ve Turhal ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.
Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar ve Belediye Başkanı Murat Tunçel, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
- Turhal
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turan Soğukoluk ve Belediye Başkanı İlker Bekler, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.
Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Burak Dülgeroğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Murat Özkan, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.