Almus'ta köylerin mesire alanları ve mezarlıkların çevre temizliği yapıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde köylerin mesire alanları ve mezarlıkların çevre temizliği yapıldı.

Tokat Valiliğince başlatılan "Temiz Tokat Projesi" kapsamında ilçelerde de çalışmalar sürüyor.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, yaptığı açıklamada, "Tokat'ımızı daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu öncülüğünde başlatılan proje kapsamında biz de Almus ilçemizde üzerimize düşeni yapıyoruz, Doğal güzellikleri ve yeşil rengiyle tanınan ilçemizin çevreye atılan çöplerle doğal güzelliğinin bozulmasına engel olmak için tüm halkımızı da duyarlı davranmaya davet ediyoruz." dedi.