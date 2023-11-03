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        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, çiftçilere 20 ton yerli seymen cinsi tohumluk arpa dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 17:01 Güncelleme: 03.11.2023 - 17:09
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        Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere 20 ton arpa tohumu desteği
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        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye, çiftçilere 20 ton yerli seymen cinsi tohumluk arpa dağıttı.

        İlçe meydanında düzenlenen arpa dağıtım törenine katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, üretken belediyecilik şiarıyla bu yıl 70 dönüm araziye ekilen yerli seymen cinsi arpa tohumunun hasat edildiğini ve 20 ton ürün alındığını söyledi.

        Yeşilyurt Belediyesi olarak üreticiye tohum dağıtmak amacıyla ekim yaptıklarını dile getiren Yılmaz, bu kapsamda 200'e yakın çiftçiye 20 ton arpa tohumu desteğinde bulunduklarını kaydetti.

        Törene katılan Kaymakam Murathan Cebeci de tohumların çiftçilere hayırlı olmasını diledi.

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