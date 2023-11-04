Tokat'ta ihtiyaçlı kişinin evine belediye ve hayırseverler tarafından yeni eşyalar alındı Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir kişinin evine belediye ile hayırseverler tarafından yeni eşyalar alındı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde yaşlı bir kişinin evine belediye ile hayırseverler tarafından yeni eşyalar alındı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Çırdak Malallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki Şahbettin Sütütemiz'in evinin bakımsız, eşyalarının da eski olması üzerine evin boyasını ve bakımını yaptırdı.

Hayırseverlerin ve belediyenin desteğiyle Sütütemiz'e yeni eşyalar da alındı.

Yılmaz, AA muhabirine, sık sık mahalle ziyaretlerinde bulunduğunu söyledi.

Ziyaretlerde mahalledeki vatandaşların sorunlarını dinlediğini belirten Yılmaz, "Çırdak Mahallemizi ziyafetimde Şahbettin Sütütemiz'in evini gittim. Evin halini görünce çok üzüldüm. Belediye olarak evin bakım ve boyasını yaptık. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle eşyalar aldık. Vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Şahbettin Sütütemiz de Yılmaz'a ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.