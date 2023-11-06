Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:06 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        A.A idaresindeki 06 BHP 981 plakalı otomobil, Yeşilyurt ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

        Kazada araçtaki N.A. ve P.P. yaralandı.

        Yaralılar, ambulansla Yeşilyurt ilçe hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Polat çifti soruşturmasında kayyım talebi!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        Galatasaray'dan Süper Kupa kararı!
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        CHP Parti Meclisi belli oldu
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Fidan-Blinken görüşmesi 2,5 saat sürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        6 Kasım'da o kentte sıcaklık 30 derece oldu!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Zehirli gazla uçan balon dolumu yaptı!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Cem Garipoğlu'nun babasından flaş başvuru!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Kuraklığın vurduğu Bodrum'da 'su kuyusu' uyarısı!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Evinin altında keşfetti... En az 2 bin yıllık!
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Beşiktaş’ta kriz çözüldü
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Arda kulübede, Real Madrid berabere!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        Dilan ve Engin Polat operasyonunda flaş gelişme!
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        "Hepsini kadro dışı bırakın"
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Kilise pastörüne tokat atan saldırganın ifadesi şoke etti!
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        Salih Uçan'ın pozisyonu penaltı mı?
        4 yıl sonra görüntülendi
        4 yıl sonra görüntülendi
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        'Filistinli cesur kız' Temimi gözaltına alındı
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Tesla'nın Çinli rakibi Türkiye'ye geldi
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak
        Eski Knesset Başkanı'na göre savaşın bitmesi vakit alacak. İsrail toplumu ise bir volkan gibi patlayacak

        Benzer Haberler

        Tokatlı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı
        Tokatlı kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptı
        Dünya Şampiyonu Nesrin Baş memleketi Turhal'da coşkuyla karşılandı
        Dünya Şampiyonu Nesrin Baş memleketi Turhal'da coşkuyla karşılandı
        Dünya şampiyonu Nesrin Baş´a memleketinde coşkulu karşılama
        Dünya şampiyonu Nesrin Baş´a memleketinde coşkulu karşılama
        Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Tokat ve Kastamonu'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Erbaaspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
        Erbaaspor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-0
        Tokat'ta AK Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ett...
        Tokat'ta AK Parti'li gençler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto ett...