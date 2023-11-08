Almus'ta Filistin yararına düzenlenen kermeste 288 bin lira toplandı

Türkiye Diyanet Vakfı Almus Şubesi ve İlçe Müftülüğünce düzenlenen kermes sona erdi.

Almus Hükümet Konağı önünde Filistin'e yardım amacıyla düzenlenen kermeste toplanan 165 bin 240 lira ile bağış olarak alınan 123 bin 108 olmak üzere toplam 288 bin 348 lira, Türkiye Diyanet Vakfının ilgili hesabına yatırıldı.

Kaymakam Emre Çömen, Almus halkı olarak her zaman mazlum Gazze halkının yanında olduklarını göstermek amacıyla kermes organizasyonu düzenlediklerini belirterek, "İsrail'in çocuk, yaşlı ve kadın ayrımı gözetmeksizin Gazze'ye yönelik katliamında Filistin halkı birçok zorlukla mücadele ediyor. Yaşam alanları, mülteci kampları, hastaneler ve sivil halk hedef alınmaya devam ediyor. Filistinli ihtiyaç sahiplerine destek olmak için ilçemizde düzenlenen kermesten sağlanan 288 bin 348 lirayı Filistin halkının yaralarını sarabilmek için Türkiye Diyanet Vakfının Gazze hesabına yatırdık. Duyarlı davranan tüm ilçe halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.