Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85'inci yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Turan Soğukoluk ve Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Atılgan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'de siren sesiyle saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hüseyin Günay, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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