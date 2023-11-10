Tokat'ta üniversite öğrencilerinden "10 Kasım" koreografisi
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri ile Tokat Gençlik Merkezi üyelerince, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla koreografi gerçekleştirildi.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) öğrencileri ile Tokat Gençlik Merkezi üyelerince, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85'inci yılı dolayısıyla koreografi gerçekleştirildi.
TOGÜ öğrencileri ve Tokat Gençlik Merkezi ortaklığıyla hazırlanan koreografide, Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı.
Koreografide Atatürk'ün vefat saati olan "09.05" ile ölüm yılı 1938 oluşturuldu. 400 kişinin katılımıyla yapılan koreografide Türk bayrağıyla Atatürk posteri de açıldı.
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