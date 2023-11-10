Turhal Belediyesi personelin maaş kartlarını TROY'a taşma kararı aldı

Turhal Belediyesi, 700'ü aşkın belediye personelinin maaş kartlarını, Bankalararası Kart Merkezi tarafından geliştirilen yerli kart TROY'a taşınmasını kararlaştırdı.

Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail zulmüne karşı boykotlara devam ettiklerini belirtti.

İsrail'in sivillere karşı yürüttüğü zulmü destekleyen ABD ve Avrupa'ya karşı durmaya devam ettiklerini anlatan Bekler, "Herkesi bu karşı duruşa davet ediyoruz. Bu zulme engel olmak için bireysel boykotlarımıza ek belediye olarak da boykotlara devam ediyoruz. İlk olarak İsrail üretimi olan ve İsrail'e destek veren firmaların ürünlerini tüm işletmelerimizden kaldırdık. Şimdi ise belediye personelimizin maaş kartlarının ödeme yöntemlerini, yabancı firmadan alınan hizmetten yerli ve milli ödeme sistemi olan TROY'a taşıma kararı aldık." ifadesini kullandı.