Almus Kaymakamı Çömen, down sendromlu Gonca'nın "hanım ağalık" hayalini gerçekleştirdi

Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çaykıyı köyüne "hanım ağa" olmayı istediğini söyleyen down sendromlu Gonca Yalçın'a üzerinde isminin yazılı olduğu plaket ve madalya verdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Çömen, makamında kabul ettiği Gonca Yalçın ve ailesi ile bir süre görüştü.

Ziyarette Çömen, kısa süre önce ziyaret ettiği Çaykıyı köyünde tanıştığı ve kendisine Çaykıyı köyüne "hanım ağa" olmak istediğini söyleyen Yalçın'a üzerinde "Çaykıyı köyü hanım ağası Gonca Yalçın'a bu plaket Kaymakam Emre Çömen tarafından verilmiştir" yazılı plaket ve madalya verdi.

2 Kasım'da Çaykıyı köyünü ziyaret ettiğini ve kamu yatırımlarını incelediklerini belirten Çömen "Bu sırada Gonca hanım önümüzü kesti ve Çaykıyı köyüne hanım ağa olmak istediğini söyledi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Gonca'nın bu istediği görmezden gelemezdik. Kendisini kaymakamlık makamında kabul ederek Çaykıyı köyünün hanım ağası ilan ettik." ifadelerini kullandı.