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        Almus Kaymakamı Çömen, down sendromlu Gonca'nın "hanım ağalık" hayalini gerçekleştirdi

        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çaykıyı köyüne "hanım ağa" olmayı istediğini söyleyen down sendromlu Gonca Yalçın'a üzerinde isminin yazılı olduğu plaket ve madalya verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 17:20 Güncelleme: 13.11.2023 - 17:49
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        Almus Kaymakamı Çömen, down sendromlu Gonca'nın "hanım ağalık" hayalini gerçekleştirdi
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        Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çaykıyı köyüne "hanım ağa" olmayı istediğini söyleyen down sendromlu Gonca Yalçın'a üzerinde isminin yazılı olduğu plaket ve madalya verdi.

        Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Çömen, makamında kabul ettiği Gonca Yalçın ve ailesi ile bir süre görüştü.

        Ziyarette Çömen, kısa süre önce ziyaret ettiği Çaykıyı köyünde tanıştığı ve kendisine Çaykıyı köyüne "hanım ağa" olmak istediğini söyleyen Yalçın'a üzerinde "Çaykıyı köyü hanım ağası Gonca Yalçın'a bu plaket Kaymakam Emre Çömen tarafından verilmiştir" yazılı plaket ve madalya verdi.

        2 Kasım'da Çaykıyı köyünü ziyaret ettiğini ve kamu yatırımlarını incelediklerini belirten Çömen "Bu sırada Gonca hanım önümüzü kesti ve Çaykıyı köyüne hanım ağa olmak istediğini söyledi. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Gonca'nın bu istediği görmezden gelemezdik. Kendisini kaymakamlık makamında kabul ederek Çaykıyı köyünün hanım ağası ilan ettik." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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