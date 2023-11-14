Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta tır dorsesi yandı

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta tır dorsesi yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan hayvan yemi yüklü dorsede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülün yangın sonucu dorse kullanılamaz hale geldi.

        Öte yandan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Konya'daki feci kazada ölü sayısı 6'ya çıktı!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Taksimetreye yüzde 65 zam talebi
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Gazze'de hastanedeki bebeklerin hayatı tehlikede
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?
        Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Erbaa'da 6 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Erbaa'da 6 bin fidan toprakla buluşturuldu
        Almus Kaymakamı Çömen, down sendromlu Gonca'nın "hanım ağalık" hayalini ger...
        Almus Kaymakamı Çömen, down sendromlu Gonca'nın "hanım ağalık" hayalini ger...
        Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Tokat'ta çıkan orman yangını söndürüldü
        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı
        Ağabeyini öldüren kişinin ağabeyine otomobille çarpıp, yaraladı
        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Tokat'ta bisikletle yamaçtan yuvarlanan kişi yaralandı
        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Turhal'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu