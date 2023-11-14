Tokat'ta tır dorsesi yandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yangın çıkan tır dorsesi, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'nde park halinde bulunan hayvan yemi yüklü dorsede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürülün yangın sonucu dorse kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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