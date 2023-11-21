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        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 13:57 Güncelleme: 21.11.2023 - 13:57
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        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
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        Tokat, Sinop ve Kastamonu'da kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Tokat ve Kastamonu'da kar yağışı, Sinop'ta ise fırtına ve yağış etkisini sürdürüyor. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ederken, Sinop'un doğal limanına demirleyen 70 yabancı yük gemisi de fırtınanın dinmesini bekliyor.

        - Tokat

        Tokat’ın Başçiftlik ilçesi Kalender Yaylası’nda hayvancılık yapan çobanlar ani bastıran kar sebebiyle mahsur kaldı.

        Kalender Yaylası'nda çobanlık yapan Serdar Erdem (22) koyunlarını otlatmak için evden çıktığında, kar yağışı sebebiyle yaylanın karla kaplı olduğunu gördü.

        Erdem telefonla babası Yusuf Erdem’i arayarak yardım istedi. Babası traktör ile koyunlara ot ve saman getirdi. Baba ve oğul, koyunların karnını doyurduktan sonra, kuzuları ve yaşlı olan koyunları traktöre yükleyip ve sürüyü yayladan indirdi.

        - Sinop

        Sinop'ta şiddetli fırtına ve yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

        Sabah saatlerinden itibaren Sinop kıyılarında rüzgarın kuzeybatı yönünden fırtına şeklinde esmesinin yanı sıra şiddetli yağışlar da etkili oluyor.

        Bugün itibarıyla yağış ve fırtınanın dinmesi bekleniyor.

        Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, bölge geneli parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Samsun, Sinop ve Kastamonu kıyıları ile Tokat'ın kuzey kesimleri ve Ordu çevreleri yağışlı geçecek.

        Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise 2 ile 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve güneybatı yönünden hafif yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Ulaşımda aksamaların meydana gelebileceği belirtilerek, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

        Öte yandan, Karadeniz'de yük taşımacılığı yapan 70 yabancı gemi, 50 civarında balıkçı teknesi şiddetli fırtına nedeniyle Sinop doğal limanında fırtınanın dinmesini bekliyor.

        Sinop Belediyesi ekipleri fırtına nedeniyle olası tehlikelere ve olumsuzluklara karşı kuru ağaçları keserek tedbir alıyor.

        - Kastamonu

        Kastamonu'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 45 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        Kentte etkili olan kar yağışı yüksek rakımlı köylerde hayatı olumsuz etkiledi.

        Kar nedeniyle Ağlı ve Seydiler'de 2, Azdavay'da 7, Daday'da 3, Devrekani'de 6, ve Küre'de 25 olmak üzere toplam 45 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Ekipler kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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