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        Pazar ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:19
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        Pazar ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen Anadolu Sokağı Kermesi'ne Kaymakam Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ile vatandaşlar katıldı.

        Katılımcılar, minik öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler temalı stantları inceledi.

        Pazar Belediyesi tarafından da öğrencilere ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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