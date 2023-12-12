Pazar ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı

Tokat'ın Pazar ilçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Mahperi Hatun Anaokulu'nda düzenlenen Anadolu Sokağı Kermesi'ne Kaymakam Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, minik öğrencilerin hazırladığı yöresel ürünler temalı stantları inceledi.

Pazar Belediyesi tarafından da öğrencilere ikramda bulunuldu.

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