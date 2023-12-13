Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta Erbaa Belediyesinden kendini ateşe veren seyyar satıcıya ilişkin açıklama:

        Tokat'ta Erbaa Belediyesi, seyyar satıcının kendini ateşe vermesinde zabıta ekiplerinin bir etkisi bulunmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 00:57 Güncelleme: 13.12.2023 - 00:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta Erbaa Belediyesinden kendini ateşe veren seyyar satıcıya ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta Erbaa Belediyesi, seyyar satıcının kendini ateşe vermesinde zabıta ekiplerinin bir etkisi bulunmadığını bildirdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gazi Bulvarı'nda H.Y'nin, üzerine benzin dökmek suretiyle kendini yakmaya çalıştığı belirtildi.

        H.Y'nin çevredekiler ve Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki zabıta ekiplerinin gayretiyle kurtarıldığı aktarılan açıklamada, yerel gazetelerde ve sosyal medya platformlarında ise olayın belediye zabıta ekipleriyle ilişkilendirilmeye çalışıldığına işaret edildi.

        Söz konusu haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazarı'ndaki yerinde bulunmaktadır. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır. Daha önceden de aynı eylemlere teşebbüs ettiği ve psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilmiştir. Olaydan bir gün önce kendi sosyal medya hesabından tutuklamasının olduğu ve cezaevine gireceğine dair paylaşım yaptığı görülmüştür. Olayda yaralanan hemşehrimizin sağlık durumu belediyemiz tarafından yakından takip edilmekte olup yaşanan talihsiz olay nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir, kendisine acil şifalar dileriz."

        Öte yandan vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan H.Y'nin Samsun'a sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Elveda Devler Ligi, merhaba Avrupa Ligi
        Ne ceza alacaklar?
        Ne ceza alacaklar?
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Bakan Koca'dan açıklama: Durumu kritik!
        Faruk Koca PFDK'ya sevk edildi!
        Faruk Koca PFDK'ya sevk edildi!
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        NYT: ABD ve Ukrayna, Rusya'ya karşı yeni bir strateji arıyor
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Korkunç olay! İkisi de çocuk!
        Faruk Koca istifa etti!
        Faruk Koca istifa etti!
        Borsanın engeli ne?
        Borsanın engeli ne?
        Marka değerine yumruk!
        Marka değerine yumruk!
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        ABD ile İsrail arasında neler oluyor?
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Anne baba vahşetine ağırlaştırılmış müebbet cezası
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Türk spor kulüpleri borsada eriyor!
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Rus muhalif lider Navalny cezaevinde 'kayboldu'
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        Hastaların ölümüne neden oluyordu! 'Sitokin fırtınası'na yerli ilaç hamlesi
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        "Faruk Koca, 'Seni öldüreceğim' dedi"
        Faruk Koca tutuklandı!
        Faruk Koca tutuklandı!
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Son dakika! Faruk Koca'nın ifadesi Habertürk'te
        Ünlülerden tepki
        Ünlülerden tepki
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        Vatandaşlık için taşınmaz alımında yeni karar
        "Biri insafa geldi"
        "Biri insafa geldi"

        Benzer Haberler

        Pazar ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Pazar ilçesinde Yerli Malı Haftası kutlandı
        Tokat ve Şehr-i Sebz Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Tokat ve Şehr-i Sebz Üniversiteleri arasında işbirliği protokolü imzalandı
        Tokat'ta ölümlü kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıl...
        Tokat'ta ölümlü kazaya karışan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıl...
        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gö...
        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gö...
        Erbaaspor - Akhisarspor: 6-0
        Erbaaspor - Akhisarspor: 6-0
        Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü (2)
        Tokat'ta minibüs kamyona arkadan çarptı: 5 ölü (2)